Захарова рассказала, как Лавров поддерживает «Спартак»
- globallookpress.com
«Видела ли, как Сергей Лавров болеет за «Спартак»? Самое страшное, что не только видела, но и слышала! Мой лексикон регулярно пополняется, когда мы становимся свидетелями того, как Сергей Викторович болеет. Впервые я это увидела в 2009 году, когда проходили переговоры в Цюрихе между Арменией и Турцией. Переговоры затягивались, в этот же день проходил матч между Россией и Германией. В месте, где проходили переговоры, был организован такой «спортивный зал», где была проведена трансляция. Пока обе стороны договаривались — а это были очень сложные переговоры, — российская делегация во главе с министром имела возможность следить за ходом матча. И тогда я впервые увидела, как Сергей Викторович болеет. Он очень страстный болельщик и знаток. Вообще, мне кажется, что футбол — это самый распространённый вид спорта среди дипломатов», — цитирует Захарову «Матч ТВ».
Ранее Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.