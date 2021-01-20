Захарова рассказала, как Лавров поддерживает «Спартак»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как министр Сергей Лавров болеет за московский «Спартак».

«Видела ли, как Сергей Лавров болеет за «Спартак»? Самое страшное, что не только видела, но и слышала! Мой лексикон регулярно пополняется, когда мы становимся свидетелями того, как Сергей Викторович болеет. Впервые я это увидела в 2009 году, когда проходили переговоры в Цюрихе между Арменией и Турцией. Переговоры затягивались, в этот же день проходил матч между Россией и Германией. В месте, где проходили переговоры, был организован такой «спортивный зал», где была проведена трансляция. Пока обе стороны договаривались — а это были очень сложные переговоры, — российская делегация во главе с министром имела возможность следить за ходом матча. И тогда я впервые увидела, как Сергей Викторович болеет. Он очень страстный болельщик и знаток. Вообще, мне кажется, что футбол — это самый распространённый вид спорта среди дипломатов», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

Ранее Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.