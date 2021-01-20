Состояние заболевшего коронавирусом Малафеева расценивается как среднетяжёлое
- РИА Новости
«Его состояние среднетяжёлое, стабильное. Он находится в обычном отделении, а не в реанимации», — приводит слова ТАСС представителя больницы, где находится бывший вратарь.
19 января супруга Малафеева сообщила, что они вызвали скорую помощь из-за ухудшения состояния Вячеслава. По её словам, УЗИ показало большое количество поражения, одно лёгкое — 40%, а второе — 65—70%.
41-летний Малафеев выступал за петербуржцев с 1997 по 2016 год, проведя за клуб 442 матча.
Ранее Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом.