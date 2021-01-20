Гасперини объяснил, почему заменил Алексея Миранчука в матче с «Удинезе»
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«Мы пошли на некоторые перемены в стартовом составе. Учитывая, что команда играет в таком плотном графике, это было необходимо. Алексей Миранчук обладает хорошими качествами. Но нам нужны атакующие навыки, которые пока он не может продемонстрировать. Уверен, что в будущем он сможет их показать», — сказал Гасперини после матча.
Миранчук впервые сыграл в стартовом составе команды в матче чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что «Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А.