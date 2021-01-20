«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью.

Встреча, проходившая на стадионе «Фриули» в Удине, завершилась со счётом 1:1.

На первой минуте встречи в составе хозяев отметился Роберто Перейра, а в концовке первого тайма футболист «Аталанты» Луис Муриэль восстановил равные цифры на табло.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, но был заменён на 58-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

«Удинезе» находится на 15-м месте, имея 17 очков. «Аталанта» занимает шестую позицию с 33 очками.

Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал, за сколько Кокорин может выучить итальянский.