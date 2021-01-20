Хохлов рассказал, сколько времени займёт у Кокорина адаптация в Серии А

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что коммуникабельность нападающего «Спартака» Александра Кокорина поможет ему с адаптацией в Италии в случае перехода в «Фиорентину».

«Я верю, что Кокорин может перейти в «Фиорентину». Почему бы и нет. Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Ему же не 40 лет. Ещё несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне. А Златан Ибрагимович в 39 играет лучше всех. И в адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Хотя бы начать общаться. А Саша — парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками», — сказал Хохлов RT.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл десять матчей за «Спартак», в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Канчельскис заявил, что болельщики «Фиорентины» очень требовательные.