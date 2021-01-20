Канчельскис: болельщики «Фиорентины» очень требовательные

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение об итальянской «Фиорентине», которая заинтересована в переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Канчельскис: болельщики «Фиорентины» очень требовательные
  • РИА Новости

«Флоренция — прекрасный город, а местные болельщики буквально боготворят футбол. Все условия для того, чтобы играть, есть, — выходи на поле и твори. Да, «Фиорентина» в текущем сезоне Серии А выступает не слишком удачно, но если Кокорин спасёт её от вылета, то станет настоящим героем для фанатов. Кто знает, возможно, на стадионе они установят бюст Александра, как в своё время это произошло с Габриэлем Батистутой. Болельщики у «Фиорентины» очень требовательные и горячие, как и везде в Италии. Играть спустя рукава они не позволят. Самоотдача должна быть на все 100%. Был случай, когда серебряный призёр чемпионата Европы Штефан Эффенберг начал филонить. Его чуть не задушили. Раз вышел на поле — отдавайся на полную», — рассказал Канчельскис RT.

Ранее он высказал мнение, что в Италии может начаться новая футбольная жизнь Кокорина.

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