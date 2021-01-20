Канчельскис: в Италии может начаться новая футбольная жизнь Кокорина

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
Канчельскис: в Италии может начаться новая футбольная жизнь Кокорина
  • РИА Новости

«Я бы посоветовал Кокорину перейти в «Фиорентину». В Италии может начаться его вторая футбольная жизнь. У Александра появляется возможность доказать, что он остаётся востребованным игроком. Да и он действительно большой мастер. Может, стоит после всех неприятных событий, через которые он прошёл, отправиться в Серию А и начать всё с нуля», — заявил Канчельскис RT.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов посоветовал Кокорину перейти в «Фиорентину».

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