Канчельскис: в Италии может начаться новая футбольная жизнь Кокорина
- РИА Новости
«Я бы посоветовал Кокорину перейти в «Фиорентину». В Италии может начаться его вторая футбольная жизнь. У Александра появляется возможность доказать, что он остаётся востребованным игроком. Да и он действительно большой мастер. Может, стоит после всех неприятных событий, через которые он прошёл, отправиться в Серию А и начать всё с нуля», — заявил Канчельскис RT.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов посоветовал Кокорину перейти в «Фиорентину».