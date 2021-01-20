Адвокат Данченкова допустил, что Широкову могут назначить более суровое наказание

Артур Рамазанов, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщил о подаче апелляции по делу бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.

«Мы помогли Никите составить апелляционную жалобу, подавал он её уже сам. Рассмотрение назначено на 29 января, на десять часов утра, всё пройдёт в Преображенском суде», — приводит слова Рамазанова «РБ Спорт».

Он отметил, что пока не знает, будет ли он с другим адвокатом — Александром Островским — присутствовать на заседании, а также оценил шансы на удовлетворение апелляции.

«Шанс есть, хотя я не сказал бы, что большой. Могут назначить более суровое наказание, а насчёт того, чтобы вернуть дело прокурору, как указано в жалобе, вероятность мала. Это связано с тем, что речь идёт о человеке, который близок к власти в силу своей спортивной карьеры. При этом Широкова привлекли к уголовной ответственности, осудили, что уже является неплохим результатом. Какое-то наказание он всё же понёс», — добавил адвокат.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.