Адвокат Данченкова допустил, что Широкову могут назначить более суровое наказание

Короткая ссылка
Артур Рамазанов, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщил о подаче апелляции по делу бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
Адвокат Данченкова допустил, что Широкову могут назначить более суровое наказание
  • РИА Новости

«Мы помогли Никите составить апелляционную жалобу, подавал он её уже сам. Рассмотрение назначено на 29 января, на десять часов утра, всё пройдёт в Преображенском суде», — приводит слова Рамазанова «РБ Спорт».

Он отметил, что пока не знает, будет ли он с другим адвокатом — Александром Островским — присутствовать на заседании, а также оценил шансы на удовлетворение апелляции.

«Шанс есть, хотя я не сказал бы, что большой. Могут назначить более суровое наказание, а насчёт того, чтобы вернуть дело прокурору, как указано в жалобе, вероятность мала. Это связано с тем, что речь идёт о человеке, который близок к власти в силу своей спортивной карьеры. При этом Широкова привлекли к уголовной ответственности, осудили, что уже является неплохим результатом. Какое-то наказание он всё же понёс», — добавил адвокат.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить