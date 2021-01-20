Адвокат Данченкова допустил, что Широкову могут назначить более суровое наказание
- РИА Новости
«Мы помогли Никите составить апелляционную жалобу, подавал он её уже сам. Рассмотрение назначено на 29 января, на десять часов утра, всё пройдёт в Преображенском суде», — приводит слова Рамазанова «РБ Спорт».
Он отметил, что пока не знает, будет ли он с другим адвокатом — Александром Островским — присутствовать на заседании, а также оценил шансы на удовлетворение апелляции.
«Шанс есть, хотя я не сказал бы, что большой. Могут назначить более суровое наказание, а насчёт того, чтобы вернуть дело прокурору, как указано в жалобе, вероятность мала. Это связано с тем, что речь идёт о человеке, который близок к власти в силу своей спортивной карьеры. При этом Широкова привлекли к уголовной ответственности, осудили, что уже является неплохим результатом. Какое-то наказание он всё же понёс», — добавил адвокат.
Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.
Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.