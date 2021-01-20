Капелло высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
Капелло высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину»
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«Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину». Вы знаете Александра, но нужно подождать, какие действия предпримет команда из Флоренции. Не очень понимаю, почему я должен говорить о Кокорине. Мне нравится он как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом. Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдёт в «Фиорентину». Нужно подождать», — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласился продать Кокорина «Фиорентине» за €5 млн.

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