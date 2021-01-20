Тарасова считает прекрасной идеей проведение командного турнира в Москве

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Москве.
Тарасова считает прекрасной идеей проведение командного турнира в Москве
  • РИА Новости

«Я считаю, что это прекрасное мероприятие, очень поддерживаю эту идею, просто прекрасная придумка. Сейчас, когда отменили чемпионат Европы, очень важно почти в эти же сроки сделать наш командный турнир. Ребята будут участвовать и чувствовать плечо друг друга, прокатают все свои программы, и не просто так, а именно в команде, принесут очки для общего результата. Это всё очень интересно и волнительно, будем ждать начала соревнований. Командный турнир всё равно состоит из одиночных выступлений, поэтому от спортивной формы и катания каждого зависит не только cвоя оценка, но и твой вклад в командный зачёт. Это, конечно, придаёт большее волнение, на мой взгляд, чем обычное соревнование», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее в ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить