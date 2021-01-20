Тарасова считает прекрасной идеей проведение командного турнира в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Москве.

«Я считаю, что это прекрасное мероприятие, очень поддерживаю эту идею, просто прекрасная придумка. Сейчас, когда отменили чемпионат Европы, очень важно почти в эти же сроки сделать наш командный турнир. Ребята будут участвовать и чувствовать плечо друг друга, прокатают все свои программы, и не просто так, а именно в команде, принесут очки для общего результата. Это всё очень интересно и волнительно, будем ждать начала соревнований. Командный турнир всё равно состоит из одиночных выступлений, поэтому от спортивной формы и катания каждого зависит не только cвоя оценка, но и твой вклад в командный зачёт. Это, конечно, придаёт большее волнение, на мой взгляд, чем обычное соревнование», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее в ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира.