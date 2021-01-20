Авербух считает, что командный турнир поддержит соревновательный ритм российских фигуристов

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Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от командного турнира по фигурному катанию в Москве.
Авербух считает, что командный турнир поддержит соревновательный ритм российских фигуристов
  • РИА Новости

«Я считаю, что это очень хорошая идея. В связи с тем, что чемпионата Европы в этом году нет, этот турнир поддержит соревновательный ритм. Командный формат позволяет уйти от личного соревнования и при этом оставить соревновательный дух. Здорово, что такой турнир будет», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее стало известно, что Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве.

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