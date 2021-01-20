Авербух считает, что командный турнир поддержит соревновательный ритм российских фигуристов
- РИА Новости
«Я считаю, что это очень хорошая идея. В связи с тем, что чемпионата Европы в этом году нет, этот турнир поддержит соревновательный ритм. Командный формат позволяет уйти от личного соревнования и при этом оставить соревновательный дух. Здорово, что такой турнир будет», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.
Ранее стало известно, что Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве.