Фигурист Лебедев рассказал о переезде из России в Белоруссию
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По словам спортсмена, он не планировал такой переход и оказался в сборной Белоруссии случайно.
«Я выступал за Россию, не думал о переходах, как раз было межсезонье, собирался ставить новые программы. И тут пригласили, Витебская ассоциация. Я съездил туда на турнир, там представлял Россию. Выступил хорошо, и мне сказали: «Ты нас устраиваешь». И тогда начали делать документы. Сначала выступал за Витебск, сейчас за Минск. Мыслей разных было много. Это же придётся уехать, изменить жизнь, а мне было 16 лет, доучиться ещё надо», — приводит слова Лебедева «СЭ».
Ранее сообщалось, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в соревновании спортивных пар, пропустят мировое первенство.