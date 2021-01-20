Фигурист Лебедев рассказал о переезде из России в Белоруссию

Бывший российский фигурист Александр Лебедев, выступающий за Белоруссию, рассказал о смене спортивного гражданства.

По словам спортсмена, он не планировал такой переход и оказался в сборной Белоруссии случайно.

«Я выступал за Россию, не думал о переходах, как раз было межсезонье, собирался ставить новые программы. И тут пригласили, Витебская ассоциация. Я съездил туда на турнир, там представлял Россию. Выступил хорошо, и мне сказали: «Ты нас устраиваешь». И тогда начали делать документы. Сначала выступал за Витебск, сейчас за Минск. Мыслей разных было много. Это же придётся уехать, изменить жизнь, а мне было 16 лет, доучиться ещё надо», — приводит слова Лебедева «СЭ».

Ранее сообщалось, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в соревновании спортивных пар, пропустят мировое первенство.