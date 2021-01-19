Фигуристы Пападакис и Сизерон не выступят на чемпионате мира

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Четырёхкратные чемпионы мира по фигурному катанию французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в соревновании спортивных пар, пропустят мировое первенство.
Фигуристы Пападакис и Сизерон не выступят на чемпионате мира
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации ледовых видов спорта Франции. Данное решение вызвано недостатком времени на подготовку к турниру.

В заявлении говорится, что фигуристы приняли решение сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде в Пекине, поскольку не были уверены, что чемпионат состоится. 

Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Арутюнян прокомментировал победу Чена на чемпионате США по фигурному катанию.

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