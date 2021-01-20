Первый гол Малкина в сезоне помог «Питтсбургу» победить «Вашингтон»

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«Питтсбург Пингвинз» обыграл в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» (5:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый гол Малкина в сезоне помог «Питтсбургу» победить «Вашингтон»
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Это вторая победа «пингвинов» над «столичными» за три дня.

Примечательно, что «Питтсбург» первым пропустил, затем уступал с разницей в две шайбы, однако смог переломить ход борьбы в свою пользу. Голами в его составе отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Для российского форварда эта шайба стала первой в сезоне.

В свою очередь, у «Вашингтона» впервые в текущем чемпионате отличился Евгений Кузнецов. Дубль оформил Том Уилсон, ещё одну шайбу забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин сумел отметиться одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что трое хоккеистов «Каролины» получили положительные результаты тестов на коронавирус.

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