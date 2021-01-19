Экс-вратарь «Зенита» Малафеев попал в больницу с коронавирусом и испытывает проблемы с лёгкими

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев попал в больницу с коронавирусом и сильным поражением лёгких.

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую помощь. Одно лёгкое поражено на 40%, а другое — на 65—70%. Держится температура 38°», — сказала жена экс-футболиста в сториз своего Instagram.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. Также вызывался в сборную России, за которую провёл 29 матчей. После завершения профессиональной карьеры он работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист покинул «Зенит».

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