Экс-вратарь «Зенита» Малафеев попал в больницу с коронавирусом и испытывает проблемы с лёгкими

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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев попал в больницу с коронавирусом и сильным поражением лёгких.
Экс-вратарь «Зенита» Малафеев попал в больницу с коронавирусом и испытывает проблемы с лёгкими
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую помощь. Одно лёгкое поражено на 40%, а другое — на 65—70%. Держится температура 38°», — сказала жена экс-футболиста в сториз своего Instagram.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. Также вызывался в сборную России, за которую провёл 29 матчей. После завершения профессиональной карьеры он работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист покинул «Зенит».

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