Чернышенко рассказал о целях конкурса любительского спорта «Ты в игре»

Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко рассказал о федеральном спортивном конкурсе «Ты в игре».

«Главная цель всероссийского спортивного конкурса «Ты в игре» — привлечь как можно больше людей к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни. Это одна из приоритетных задач с точки зрения спортивной политики государства. Приятно, что люди, которые хотят популяризировать тот или иной вид спорта в России на любительском уровне, проявили к этому проекту активный интерес. Максимальное количество заявок на конкурс поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Красноярска и Уфы. На первом этапе было собрано более полутысячи заявок из более чем 70 городов по различным спортивным направлениям. Уже сейчас можно сказать, что конкурс «Ты в игре» объединит тысячи энтузиастов по всей стране», — цитирует Чернышенко пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».

Цель конкурса «Ты в игре» — поиск и поддержка проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Согласно условиям, спортивные проекты должны быть уже действующими и демонстрировать возможность дальнейшего роста. Победитель получит 1 млн рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовая поддержка будет оказана десяти лучшим командам.

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