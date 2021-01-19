Фазель заявил, что у России нет шансов на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель исключил возможность проведения чемпионата мира 2021 года в России.
Фазель заявил, что у России нет шансов на проведение ЧМ-2021 по хоккею
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Нет ни единого шанса, что Россия примет ЧМ-2021, потому что работают санкции Всемирного антидопингового агентства. До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, то чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург. Но теперь никаких вариантов, потому что WADA и CAS, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь. Сейчас мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия», — цитирует Фазеля «Матч ТВ».

18 января IIHF объявила о том, что матчи чемпионата мира не будут проходить в Минске, как планировалось изначально. Турнир должен был пройти в столице Белоруссии и в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее глава IIHF рассказал, что может помешать Латвии провести ЧМ-2021 самостоятельно.

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