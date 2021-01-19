Мендес поделился ожиданиями от дебюта Умара Нурмагомедова в UFC

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от дебюта двоюродного брата своего подопечного Умара в UFC.
Мендес поделился ожиданиями от дебюта Умара Нурмагомедова в UFC
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«Я видел, как сражается Сергей Морозов. Он очень хорош и быстр. Учитывая, как Сергей двигается, можно сказать, что он достаточно опасный соперник, поэтому нам стоит проявить осторожность. Но я искренне считаю, что Умар одержит блестящую победу. На данном этапе он находится на более высоком уровне, чем Морозов», — сказал Мендес в интервью RT.

Ранее тренер Нурмагомедова признался, что Конор Макгрегор несимпатичен ему как человек.

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