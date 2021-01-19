Тренер Нурмагомедова о Макгрегоре: как человек он мне несимпатичен

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своём отношении к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.
Тренер Нурмагомедова о Макгрегоре: как человек он мне несимпатичен
  • Reuters

«Меня никогда не спрашивают, что я думаю о Коноре как о личности, меня спрашивают, как я отношусь к нему как к бойцу. Боец он превосходный, один из лучших, каких я только видел. Но как человек он мне несимпатичен. Не нравится, как он себя ведёт. Не нравится, когда он что-то заявляет о стране, религии, семье. Таким методам в единоборствах не место», — сказал Мендес в интервью RT.

Он отметил, что треш-ток может присутствовать для подогрева интереса к поединку, но грань переступать не стоит.

«Конор же позволяет себе нападки на всё это. Простить такое трудно, потому что здесь уже вопрос не профессиональный — речь идёт о семье, вере и родине, такое переварить трудно. Вот почему он мне не нравится. Тут не какая-то ненависть, он просто мне несимпатичен», — добавил Мендес.

Ранее Мендес назвал ключевой фактор в вопросе возобновления карьеры Нурмагомедова.

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