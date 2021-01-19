Мендес назвал ключевой фактор в вопросе возобновления карьеры Нурмагомедова

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слова главы UFC Даны Уайта о том, что россиянин возобновит карьеру только в том случае, если кому-то из бойцов удастся его сильно впечатлить.
Мендес назвал ключевой фактор в вопросе возобновления карьеры Нурмагомедова
  • Reuters

«Согласен с Уайтом, но нужно помнить и ещё об одном: на это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение. Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», — сказал Мендес в интервью RT.

Мендес заявил, что Нурмагомедов является лучшим бойцом из всех, кого ему когда-либо доводилось видеть.

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