Тренер Нурмагомедова: Хабиб — лучше всех, кого я видел

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что россиянин является лучшим бойцом из всех, кого ему когда-либо доводилось видеть.
Тренер Нурмагомедова: Хабиб — лучше всех, кого я видел
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«Не думаю, что кто-то лучше его. Когда я называю кого-то чрезвычайно талантливым, это не значит «лучше», это значит только то, что у него талант.
Хабиб — лучше всех, кого я видел. И может быть, лучше всех вообще. Иметь превосходные способности — это ещё не быть лучше всех, это всего лишь быть в состоянии всё это сделать. Это не значит, что этот боец — лучший. Нет-нет, я считаю, что Хабиб — лучше всех», — сказал Мендес в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Нурмагомедов опроверг слова Уайта о том, что не заинтересован в бое с Сен-Пьером.

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