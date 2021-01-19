Нурмагомедов опроверг слова Уайта о том, что не заинтересован в бое с Сен-Пьером

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг заявление президента промоушена Даны Уайта, согласно которому он не заинтересован в поединке с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов опроверг слова Уайта о том, что не заинтересован в бое с Сен-Пьером
  • globallookpress.com

«Это он не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директе, а теперь нужно, чтобы я сказал что-то плохое о нём? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда ты вернёшься», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу The Schmo.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

В активе 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в MMA.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба.

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