Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что Ислам Махачев мог бы рассчитывать на победу в поединке с соотечественником.

«Ислам очень силён. Я тренировал обоих: и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы победить, — гипотетически, конечно», — цитирует Мендеса ТАСС.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

В активе Махачева 18 побед и одно поражение в MMA.

Ранее бразилец Оливейра вызвал Нурмагомедова на бой.