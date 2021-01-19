Футболист «Сочи» рассказал об угрозах в свой адрес после матча со «Спартаком»
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«После матча со «Спартаком» мне в Direct присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой-сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?» — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».
После матча со «Спартаком» Жоаозиньо стал участником скандала с Андреасом Хинкелем, помощником главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. «Сочи» в той игре победил со счётом 1:0.
Ранее Тедеско обратился к болельщикам «Спартака».