Футболист «Сочи» рассказал об угрозах в свой адрес после матча со «Спартаком»

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, как после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» получал угрозы в свой адрес.
Футболист «Сочи» рассказал об угрозах в свой адрес после матча со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«После матча со «Спартаком» мне в Direct присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой-сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?» — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

После матча со «Спартаком» Жоаозиньо стал участником скандала с Андреасом Хинкелем, помощником главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. «Сочи» в той игре победил со счётом 1:0. 

Ранее Тедеско обратился к болельщикам «Спартака».

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