PR-агент: после ЧМ-2018 Акинфеев отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами

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PR-агент Елена Болотова рассказала, как голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от рекламных контрактов после чемпионата мира 2018 года, на котором он в составе сборной России по футболу дошёл до четвертьфинала.
PR-агент: после ЧМ-2018 Акинфеев отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами
  • © РИА Новости / Денис Тырин/ПФК ЦСКА

«Правда ли, что Акинфеев однажды отказался от премии GQ? Да мне хотелось просто его задушить. Отказался — не то слово. Он и от обложки отказался после чемпионата мира, от премии, и для меня это было ударом, ножом в сердце», — сказала Болотова в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.

По её словам, она пыталась убедить игрока, что он зря не соглашается, но голкипер говорил, что устал.

«Он отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами. Я очень была недовольна тогда. Но я его могу понять, я понимала, какое давление было на игроков», — сказала Болотова.

Она призналась, что речь идёт о контрактах на суммы, которые составляли десятки миллионов.

Акинфеев после ЧМ-2018 завершил выступления за сборную России.

Ранее PR-агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова ответила на вопрос об отношениях футболиста с внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.

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