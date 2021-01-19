Глушаков: «Спартаку» точно не будет хуже от возвращения Промеса

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который ранее выступал за московский «Спартак», оценил возможное возвращение в стан красно-белых нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«Квинси вписал своё имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более что у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты», — цитирует Глушакова Sport24.

Он отметил, что зимой всегда появляется много трансферных слухов, а также признался, что не очень понимает, на каких ролях Промес сейчас находится в «Аяксе».

«Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно. Он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет», — добавил Глушаков.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 22 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

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