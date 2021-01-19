Геркус подтвердил, что не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус принял решение не участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития лиги. Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что во многих клубах поменялся курс, из-за чего от Российского футбольного союза был выдвинут Александр Алаев, которому он и желает успеха. Тем не менее Геркус всё же опубликовал свою программу у себя на канале, чтобы её могли в дальнейшем использовать на общее благо.

«Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола», — подчеркнул Геркус.

Регистрация кандидатов на выборы главы ФНЛ завершится 25 января, выборы президента пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что генсек РФС Александр Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ.