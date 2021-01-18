Генсек РФС Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о намерении выставить свою кандидатуру на выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам своё видение этого процесса. ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнёрами и самыми разными аудиториями», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что у РФС есть успешная практика в маркетинговой работе, сформирована эффективная управленческая команда.

«Мы готовы использовать наши компетенции и в ФНЛ. Надеюсь, клубы и лиги нас поддержат», — добавил генсек РФС.

Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.

Ранее появилась информация, что Илья Геркус снял свою кандидатуру с выборов президента ФНЛ.