Генсек РФС Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ
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«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам своё видение этого процесса. ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнёрами и самыми разными аудиториями», — приводит слова Алаева ТАСС.
Он отметил, что у РФС есть успешная практика в маркетинговой работе, сформирована эффективная управленческая команда.
«Мы готовы использовать наши компетенции и в ФНЛ. Надеюсь, клубы и лиги нас поддержат», — добавил генсек РФС.
Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.
Ранее появилась информация, что Илья Геркус снял свою кандидатуру с выборов президента ФНЛ.