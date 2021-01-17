Источник: Геркус снял свою кандидатуру с выборов президента ФНЛ

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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус решил не участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Источник: Геркус снял свою кандидатуру с выборов президента ФНЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, единственным зарегистрированным кандидатом остаётся исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Также в ближайшее время может быть выдвинута кандидатура генсека РФС Александра Алаева.

Регистрация кандидатов на выборы главы ФНЛ завершится 25 января, выборы президента пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Чертаново» выдвинет Алаева на выборы президента ФНЛ.

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