«Чертаново» выдвинет Алаева на выборы президента ФНЛ
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом сообщил директор академии «Чертаново» Николай Ларин, слова которого приводит ТАСС.
«Насколько понимаю, выдвижения от одного клуба достаточно, а там уже руководители клубов будут голосовать. Александр Александрович давно работает в РФС и, на наш взгляд, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, поэтому мы уверены, что, если клубы изберут его на эту должность, лига и клубы получат очень сильное развитие», — рассказал Ларин.
Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.
Ранее сообщалось, что директор ФНЛ Шабанов выдвинут на выборы президента лиги.