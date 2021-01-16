«Чертаново» выдвинет Алаева на выборы президента ФНЛ

Московский клуб «Чертаново» намерен выдвинуть кандидатуру генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Об этом сообщил директор академии «Чертаново» Николай Ларин, слова которого приводит ТАСС.

«Насколько понимаю, выдвижения от одного клуба достаточно, а там уже руководители клубов будут голосовать. Александр Александрович давно работает в РФС и, на наш взгляд, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, поэтому мы уверены, что, если клубы изберут его на эту должность, лига и клубы получат очень сильное развитие», — рассказал Ларин.

Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что директор ФНЛ Шабанов выдвинут на выборы президента лиги.