«Чертаново» выдвинет Алаева на выборы президента ФНЛ

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Московский клуб «Чертаново» намерен выдвинуть кандидатуру генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Чертаново» выдвинет Алаева на выборы президента ФНЛ
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщил директор академии «Чертаново» Николай Ларин, слова которого приводит ТАСС.

«Насколько понимаю, выдвижения от одного клуба достаточно, а там уже руководители клубов будут голосовать. Александр Александрович давно работает в РФС и, на наш взгляд, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, поэтому мы уверены, что, если клубы изберут его на эту должность, лига и клубы получат очень сильное развитие», — рассказал Ларин.

Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что директор ФНЛ Шабанов выдвинут на выборы президента лиги.

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