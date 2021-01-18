Экс-глава ФХР оценил решение IIHF по Белоруссии

Бывший президент Федерации хоккея России (ФХР) Александр Стеблин прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Это маразм. На днях я читал выступление Рене Фазеля, который чётко сказал, что идёт давление некоторых федераций. Насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет IIHF, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей», — приводит слова Стеблина ТАСС.

Он отметил, что IIHF — это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, который не принимал никаких решений в отношении Белоруссии.

«Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более 100 стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения», — добавил Стеблин.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.