Экс-глава ФХР оценил решение IIHF по Белоруссии
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«Это маразм. На днях я читал выступление Рене Фазеля, который чётко сказал, что идёт давление некоторых федераций. Насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет IIHF, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей», — приводит слова Стеблина ТАСС.
Он отметил, что IIHF — это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, который не принимал никаких решений в отношении Белоруссии.
«Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более 100 стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения», — добавил Стеблин.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.