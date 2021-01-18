СМИ: IIHF поменяла позицию по ЧМ в Белоруссии только после отказа спонсоров

Британское издание The Guardian отреагировало на решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

В материале о решении совета IIHF обозреватель The Guardian Шон Уокер отметил, что руководcтво IIHF, в частности Рене Фазель, изменило свою позицию по ситуации с проведением турнира только после отказа ряда крупных спонсоров.

«До понедельника IIHF настаивала, чтобы турнир проводился в Белоруссии. Говорила, что спорт отдельно от политики, но в нынешних условиях это просто нереально. Внезапная перемена настроения произошла только после того, как компании, спонсирующие чемпионат мира, начали отказываться от участия, опасаясь негативной огласки. Проведение турнира дало бы Александру Лукашенко импульс, в то время как он стал международным изгоем. Потребовался уход спонсоров, чтобы отменить. Президент IIHF изначально пытался играть в классическую игру «спорт не следует политизировать». Видимо, обнимать диктатора, когда тебя снимает телевидение, — это аполитично», — говорится в материале.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что Шведская хоккейная ассоциация поддержала решение IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии.