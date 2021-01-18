Каменский о лишении Белоруссии права на проведение ЧМ по хоккею: я так понимаю, это больше политическое решение

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Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Каменский о лишении Белоруссии права на проведение ЧМ по хоккею: я так понимаю, это больше политическое решение
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Я не политик, но Минск жалко. Это хоккейный город, там уже проводили чемпионаты. Хоккей там любят, зрители были бы довольны. Но здесь, я так понимаю, больше политическое решение. Для болельщиков не посмотреть чемпионат мира — это большая потеря, но, наверное, какие-то обстоятельства», — приводит слова Каменский «Чемпионат».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что совет IIHF, по мнению Николая Валуева, поддался давлению, отобрав у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

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