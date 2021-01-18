Каменский о лишении Белоруссии права на проведение ЧМ по хоккею: я так понимаю, это больше политическое решение

Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Я не политик, но Минск жалко. Это хоккейный город, там уже проводили чемпионаты. Хоккей там любят, зрители были бы довольны. Но здесь, я так понимаю, больше политическое решение. Для болельщиков не посмотреть чемпионат мира — это большая потеря, но, наверное, какие-то обстоятельства», — приводит слова Каменский «Чемпионат».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что совет IIHF, по мнению Николая Валуева, поддался давлению, отобрав у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.