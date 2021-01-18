СМИ: Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей за удаление в финале Суперкубка Испании

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Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) может на длительный срок дисквалифицировать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси из-за удаления в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
СМИ: Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей за удаление в финале Суперкубка Испании
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинский форвард может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей, если комитет RFEF расценит его фол в отношении Асьера Вильялибре как умышленный.

Если же нарушение будет признанно неумышленным, то срок дисквалификации Месси составит от одного до трёх матчей.

Отмечается, что комитет RFEF планирует рассмотреть данный инцидент за своём заседании, запланированном на 19 января.

Удаление в матче с «Атлетиком» стало для Месси первым за 753 официальных матча в составе «Барселоны».

Ранее российский футбольный тренер Александр Бородюк оценил правомерность удаления Месси в матче за Суперкубок Испании.

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