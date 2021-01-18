La Gazzetta dello Sport: «Интер» сменит название и эмблему

Миланский «Интер» намерен официально изменить название и логотип.

В настоящий момент полное название клуба звучит как «Интернационале». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, планируется сокращение вывески до привычного короткого варианта «Интер».

Кроме того, новый логотип позволит «Интеру» отойти от ассоциаций только с футбольной командой и приблизиться к образу глобальной медиакомпании. Сегодняшние название и эмблема были приняты в 1908 году.

Ранее стало известно, что «Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии.