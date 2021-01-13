«Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии
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Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершился со счётом 2:1 в пользу «Интера».
В основное время отличились Артуро Видаль у гостей и Кристиан Куаме у хозяев. Во втором дополнительном тайме победу своей команде принёс Ромелу Лукаку.
В четвертьфинале турнира команда Антонио Конте сыграет с «Миланом».
Ранее сообщалось, что «Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.