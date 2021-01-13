«Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии

Короткая ссылка
В матче 1/8 Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной».
«Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии
  • @acffiorentina
  • Twitter

Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершился со счётом 2:1 в пользу «Интера».

В основное время отличились Артуро Видаль у гостей и Кристиан Куаме у хозяев. Во втором дополнительном тайме победу своей команде принёс Ромелу Лукаку.

В четвертьфинале турнира команда Антонио Конте сыграет с «Миланом».

Ранее сообщалось, что «Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить