«Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии

В матче 1/8 Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной».

Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершился со счётом 2:1 в пользу «Интера».

В основное время отличились Артуро Видаль у гостей и Кристиан Куаме у хозяев. Во втором дополнительном тайме победу своей команде принёс Ромелу Лукаку.

В четвертьфинале турнира команда Антонио Конте сыграет с «Миланом».

Ранее сообщалось, что «Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.