Тимощук высказался об отношениях между Россией и Украиной

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что старается избегать высказываний об отношениях России и Украины.

По словам специалиста, его комментарии негативно воспринимаются многими людьми.

«Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всём мире. Любая война — горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом», — приводит слова Тимощука gol.ru.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Роша рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско и намерении учить русский язык.