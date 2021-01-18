Тимощук высказался об отношениях между Россией и Украиной
- Reuters
По словам специалиста, его комментарии негативно воспринимаются многими людьми.
«Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всём мире. Любая война — горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом», — приводит слова Тимощука gol.ru.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Роша рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско и намерении учить русский язык.