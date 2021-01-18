Роша рассказал о знакомстве с Тедеско и намерении учить русский язык

Короткая ссылка
Нападающий Педро Роша, вернувшийся в «Спартак» после аренды в бразильском «Фламенго», заявил о намерении выучить русский язык.
Роша рассказал о знакомстве с Тедеско и намерении учить русский язык
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Футболист отметил, что если раньше в команде было много бразильцев, то теперь он может общаться лишь с Айртоном и аргентинцем Эсекьелем Понсе. Роша также отметил, что способен найти общий язык со шведом Джорданом Ларссоном.

Бразилец рассказал и о первой встрече с наставником Доменико Тедеско.

«До этого мы не были знакомы. Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше», — приводит слова Роши канал «Спартака» в YouTube.

Ранее стало известно, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить