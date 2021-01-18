Роша рассказал о знакомстве с Тедеско и намерении учить русский язык
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Футболист отметил, что если раньше в команде было много бразильцев, то теперь он может общаться лишь с Айртоном и аргентинцем Эсекьелем Понсе. Роша также отметил, что способен найти общий язык со шведом Джорданом Ларссоном.
Бразилец рассказал и о первой встрече с наставником Доменико Тедеско.
«До этого мы не были знакомы. Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше», — приводит слова Роши канал «Спартака» в YouTube.
Ранее стало известно, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.