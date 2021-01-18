Гендиректор Рубашко высказался о желании «Сочи» попасть в Европу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался подтвердить информацию, что владелец клуба Борис Ротенберг поставил перед командой задачу отобраться в Лигу Европы по итогам сезона.

По его словам, в текущей ситуации гораздо важнее факт пребывания «Сочи» на промежуточном, четвёртом месте.

«Мы должны выходить на поле и выигрывать. Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Гёзтепе».