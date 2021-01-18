Арустамян: Бистрович перейдёт из ЦСКА в «Гёзтепе» на правах аренды
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Как сообщил в своём Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, хорват отправится в эту команду до конца сезона на правах аренды. В дальнейшем «Гёзтепе» сможет выкупить права на Бистровича за €3 млн.
В декабре 2020-го Бистрович продлил контракт с ЦСКА на четыре года, но в январе не полетел на сборы из-за переговоров по поводу аренды. СМИ предполагали, что новым местом работы футболиста станет пражская «Спарта».
Ранее сообщалось, что ЦСКА вступил в переговоры с «Ниццей» по переходу Данило Барбозы.