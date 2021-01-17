Источник: ЦСКА вступил в переговоры с «Ниццей» по переходу Барбозы

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Московский ЦСКА сделал французской «Ницце» официальное предложение по полузащитнику Данило Барбозе.
Источник: ЦСКА вступил в переговоры с «Ниццей» по переходу Барбозы
  • Reuters

Об этом сообщает metaratings.ru. По информации источника, армейцы хотят арендовать бразильца до конца сезона-2020/21 с опцией необязательного выкупа. Зарплата Данило в московском клубе может составить €1,6 млн.

Данило перешёл в «Ниццу» из «Браги» летом 2018 года, сумма трансфера составила €10 млн. В нынешнем сезоне Данило провёл за «Ниццу» пять матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА из-за переговоров по трансферу.

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