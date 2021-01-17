«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в НХЛ, несмотря на два очка Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Питтсбурге, завершилось со счётом 3:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Ник Дауд, россиянин Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. При этом Овечкин отметился ещё результативной передачей, а его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов ассистировал одноклубникам дважды. У хозяев шайбы забросили Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон.

В серии буллитов сильнее оказались «Пингвинз», победу которым принёс точный бросок Джейка Гюнцеля.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в сезоне-2020/21 НХЛ.

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