Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ — 2020/2021

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» впервые в новом сезоне отметился заброшенной шайбой.

Reuters