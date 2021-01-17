Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ — 2020/2021

Короткая ссылка
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» впервые в новом сезоне отметился заброшенной шайбой.
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ — 2020/2021
  • Reuters

Овечкин отличился на 15-й минуте матча. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.

На момент написания новости «Вашингтон» впереди со счётом 2:1.

Ранее Овечкин назвал Кузнецова одним из лидеров «Вашингтона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить