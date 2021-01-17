Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ — 2020/2021
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» впервые в новом сезоне отметился заброшенной шайбой.
- Reuters
Овечкин отличился на 15-й минуте матча. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
На момент написания новости «Вашингтон» впереди со счётом 2:1.
Ранее Овечкин назвал Кузнецова одним из лидеров «Вашингтона».
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