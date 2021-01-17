«Автомобилист» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
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- РИА Новости
Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.
За хозяев забросили Питер Холланд, Александр Протапович, Анатолий Голышев и Корбиниан Хольцер.
В составе омского клуба единственная шайба на счету Клима Костина.
«Автомобилист» одержал четвёртую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. «Авангард» терпит третье поражение подряд.
Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал победную серию «Салавата Юлаева» в КХЛ.