«Автомобилист» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над «Авангардом».
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.

За хозяев забросили Питер Холланд, Александр Протапович, Анатолий Голышев и Корбиниан Хольцер.

В составе омского клуба единственная шайба на счету Клима Костина.

«Автомобилист» одержал четвёртую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. «Авангард» терпит третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал победную серию «Салавата Юлаева» в КХЛ.

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