«Металлург» прервал победную серию «Салавата Юлаева» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Артёма Земчёнка, Николая Прохоркина и Филипа Хольма.
«Салават Юлаев» ответил голами Маркуса Гранлунда и Александра Алексеева.
Для «Металлурга» эта победа стала второй подряд, тогда как «Салават Юлаев» проиграл впервые после серии из трёх выигрышей.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ.