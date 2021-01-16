«Металлург» прервал победную серию «Салавата Юлаева» в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Артёма Земчёнка, Николая Прохоркина и Филипа Хольма.

«Салават Юлаев» ответил голами Маркуса Гранлунда и Александра Алексеева.

Для «Металлурга» эта победа стала второй подряд, тогда как «Салават Юлаев» проиграл впервые после серии из трёх выигрышей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ.