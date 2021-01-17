Арустамян заявил, что «Аталанта» хочет продать Миранчука

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что итальянская «Аталанта» намерена продать российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Меня пугают реплики последних дней в кулуарах от различных футбольных деятелей: Алексей Миранчук в Италии закончился, лучше уже не будет, его надо возвращать в Россию, «Аталанта» хочет его продать. Были попытки запустить процесс его трансфера в российские клубы. Такие слухи и разговоры циркулировали, но уверен, что за ними ничего не стоит. Миранчук категорически отвергает любые сомнения и твёрдо намерен утвердиться в «Аталанте». Чтобы реализовать свой талант в Италии, Миранчуку необходимы выдержка, стабильность и доверие. На это могут уйти месяцы — это время у Алексея действительно есть», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива».

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