Цзю высказал мнение о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о возможном возобновлении карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Цзю высказал мнение о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC
  • Reuters

«Хабиб вернётся, если у него будет мотивация и разрешение мамы. Как он сказал: «Мама не хотела, чтобы я выступал». Здесь определённая комбинация должна совпасть. Финансы тоже имеют значение, но первое — убедить маму. Последний бой Нурмагомедов провёл не так давно, пауза была небольшой. Хабиб должен получить правильное предложение и разрешение мамы. Моя мама так и не захотела, чтобы я выступал. Своё слово я держу. Для Хабиба решение мамы имеет значение. И это правильно», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Александр Шлеменко высказал мнение, что Нурмагомедов может вернуться в UFC только ради боя с Конором Макгрегором.

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