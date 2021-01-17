Друг семьи Нурмагомедова заявил, что Хабиб использует UFC, чтобы удерживать пояс

Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не возобновит профессиональную карьеру.

«У Хабиба большая игра. Это скрытая политика, в которой он использует Уайта. Большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже за 100 млн рублей не является целью. Там другой уровень, уже в ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание, отойти от своих слов ради славы и нескольких десятков миллионов долларов. В действиях Хабиба видится желание удержать за собой пояс чемпиона в лёгком весе как можно дольше, чтобы его ближайший соратник Ислам Махачев мог как можно ближе подобраться к титулу, а потом со спокойной душой передать его своему товарищу», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что Нурмагомедов может вернуться в UFC только ради боя с Макгрегором.