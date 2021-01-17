У двоих футболистов «Милана» выявили коронавирус

Итальянский футбольный клуб «Милан» сообщил о выявлении коронавирусной инфекции у полузащитника Хакана Чалханоглу и защитника Тео Эрнандеса.

Как сообщает пресс-служба клуба, тесты остальных членов команды — отрицательные.

Отмечается, что заболевание у Чалханоглу и Эрнандеса проходит бессимптомно. Они находятся на карантине.

В нынешнем сезоне 26-летний Чалханоглу сыграл в 24 матчах за «Милан» и записал в свой актив шесть голов и девять голевых передач. На счету 23-летнего Эрнандеса четыре гола и пять голевых передач в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» близок к подписанию Манджукича.