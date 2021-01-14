СМИ: «Милан» близок к подписанию Манджукича

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Итальянский футбольный клуб «Милан» близок к подписанию контракта с хорватским форвардом Марио Манджукичем.
СМИ: «Милан» близок к подписанию Манджукича
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, 34-летний форвард может подписать соглашение с «Миланом» со сроком действия до конца сезона.

Отмечается, что Манджукич хочет вернуться в Серию А, несмотря на интерес со стороны турецкого «Бешикташа» и московского ЦСКА.

Последним клубом хорвата был «Аль-Духаиль», который он покинул в июле 2020 года. В разное время Манджукич играл за «Вольфсбург», мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Мхитарян продлит контракт с «Ромой» после успехов в первой части сезона.

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